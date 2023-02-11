شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المصري ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة فلامنيجو البرازيلي في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة بالمغرب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - طاهر محمد طاهر

الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد شريف.

وشهد التشكيل مشاركة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق بشكل أساسي، رغم الشكوك التي أثيرت حوله قبل اللقاء.

وكان معلول اشتكى من حالة إجهاد عضلي خلال الساعات القليلة الماضية، وخضع لبعض الفحوصات الطبية، إلا أنه أثبت جاهزيته.