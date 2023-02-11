السعودية اليوم / أكاديمية الملكية الفكرية تختتم برنامجها التدريبي لفحص طلبات براءات الاختراع



الرياض 20 رجب 1444 الموافق 11 فبراير 2023 واس

اختتمت الأكاديمية

ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه فهد النفجان إلى تعزيز المهارات العملية وكفاءة فاحصي براءات الاختراع العاملين بمجالات التقنية الرئيسية، وذلك ضمن إطار الخطة التدريبية التي تنفذها الأكاديمية خلال العام الجاري.

يذكر أن الأكاديمية السعودية للملكية الفكرية بالرياض التابعة للهيئة السعودية للملكية الفكرية تنفذ خطة تدريبية طموحة للعام 2023 تتضمن عدداً من البرامج والدورات التدريبية المتنوعة والمختصة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع السعودي، وذلك استهدافاً لرفع الوعي والمهارات والقدرات في مجالات الملكية الفكرية بصورة عامة.

//انتهى//

15:41ت م

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الرياض 20 رجب 1444 الموافق 11 فبراير 2023 واساختتمت الأكاديمية السعودية للملكية الفكرية بالرياض مؤخرا البرنامج التدريبي لفحص طلبات براءات الاختراع، بحضور أكثر من 30 متدرباً ومتدربة من مختلف القطاعات .ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه فهد النفجان إلى تعزيز المهارات العملية وكفاءة فاحصي براءات الاختراع العاملين بمجالات التقنية الرئيسية، وذلك ضمن إطار الخطة التدريبية التي تنفذها الأكاديمية خلال العام الجاري.يذكر أن الأكاديمية السعودية للملكية الفكرية بالرياض التابعة للهيئة السعودية للملكية الفكرية تنفذ خطة تدريبية طموحة للعام 2023 تتضمن عدداً من البرامج والدورات التدريبية المتنوعة والمختصة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع السعودي، وذلك استهدافاً لرفع الوعي والمهارات والقدرات في مجالات الملكية الفكرية بصورة عامة.//انتهى//15:41ت م0039

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