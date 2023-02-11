السعودية اليوم / سفير المملكة لدى القمُر المتحدة يلتقي مسؤولاً أممياً



موروني 20 رجب 1444هـ الموافق 11 فبراير 2023م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمُر المتحدة، الدكتور عطاالله بن زايد الزايد، في مكتبه بمقر السفارة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى القمُر المتحدة، سنيهال سونجي.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين المملكة والبرنامج الإنمائي الأممي لدعم التنمية في القمُر المتحدة.

// انتهى //

14:52ت م

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