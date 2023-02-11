السعودية اليوم / السفير الزايد يلتقي المفوضة العامة للمعارض والأسواق



موروني 20 رجب 1444هـ الموافق 11 فبراير 2023م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القُمر المتحدة، الدكتور عطاالله بن زايد الزايد، في مقر السفارة بالعاصمة موروني، المفوضة العامة للمعارض والأسواق، السيدة رحمة غلام.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون في مجال المعارض بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

14:52ت م

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