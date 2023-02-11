السعودية اليوم / أمانة جدة تصادر أكثر من 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة



جدة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

صادرت أمانة محافظة جدة خلال حملة ميدانية مشتركة 15.300 ألف عبوة من المستحضرات المحظورة جرى تخزينها داخل مستودعين مخالفين بنطاق بلدية البلد الفرعية وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية البلد المهندس أحمد الشافعي أن الجولة الميدانية للفرق الرقابية تمكنت من رصد مستودعين بالنطاق جرى استغلالهما لتخزين المنتجات المحظورة حيث جرى مصادرة أكثر من 15 ألف عبوة بالموقعين بمشاركة فرع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء واللتين استكملتا عملية حصر الكميات المرصودة واتخذتا الإجراءات النظامية حيالها.

وأشار الشافعي إلى أنه جرى إغلاق المستودعين ، مؤكداً مواصلة رصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثمناً دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

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14:51ت م

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