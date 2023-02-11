شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية تضرب صفوف النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي اليوم السبت عن تعرض نادي النصر السعودي إلى ضربة قوية، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، وعن آثارها من الممكن أن يغيب اللاعب لفترة طويلة عن الملاعب.

عاجل.. إصابة جديدة تضرب صفوف النصر

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب الإعلامي الرياضي "عبد العزيز العصيمي" فإن الظهير الأيسر الإيفوراي غيسلان كونان، تعرض إلى إصابة عقب نهاية مباراة الوحدة الماضية.

ويعاني اللاعب من الآلام منذ انتهاء لقاء الوحدة، والذي انتهى بفوز مثير للعاملي برباعية نظيفة سجلها كريستيانو رونالدو "الوافد الجديد إلى صفوف النصر".

وأكد الإعلامي السعودي أن اللاعب سيخصع لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة، من أجل التأكد من سلامته التامة، وقدرته على المشاركة في المباريات.

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023

من المقرر أن يقع التعاون ضيفًا ثقيلًا على النصر مساء الجمعة القادم الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، على أن تبدأ صافرة الانطلاق في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

الجدير ذكره يعتلي انصر صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حاملًا في رصيده 37 نقطة.