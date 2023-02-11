شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تسخر من تصريحات فيريرا الأخيرة.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على التأكيد بأن الفارس الأبيض يشارك فى بطولة دوري الأبطال للنسخة الحالي كحاملا للقب الدوري المصري فى آخر موسمين، بجانب أنه بطل الكأس، الشئ الذي يجب أن يتذكره الجميع جيدا فى المرحلة القادمة.

جاءت هذه التصريحات قبل مباراة بلوزداد أمس، والتى خسرها الزمالك بهدف نظيف وسط أرضه وجماهيره، الأمر الذي لاقي سخرية من جماهير الأهلى، بجانب غضب شديد لجماهير الفارس الأبيض وسب جماعي للاعبين ومجلس إدارتهم.

ويعد هذا السقوط هو الثاني على التوالي منذ عودة فيريرا، على رأس القيادة الفنية للزمالك، الشئ الذي نتج عنه الخسارة فى كلا اللقائين الذي قاد بهما الفريق، سواء فى الدوري المحلى أو دوري الأبطال.



رسالة خاصة من فيريرا لجماهير الزمالك

ووجه فيريرا رسالة خاصة للجماهير، حيث أكد لهم بضرورة دعمهم للفريق فى هذه الفترة الصعبة، كما قام بوعدهم بالعودة إلى طريق الإنتصارات من جديد، والسير على الطريح الصحيح بالفارس الأبيض، على غرار ما حدث مع الفريق فى الموسمين القادمين.

وطالب فيريرا رئيس الزمالك وإدارة الفريق أن تثق فى قدرته على قيادة الفريق والوصول معه إلى أعلى الدرجات، مشيرا إلى أن هذه الفترة عابرة وستنتهي قريبا بإستعادة الإنتصارات، وعودة اللاعبين ثقتهم فى أنفسهم.