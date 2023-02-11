شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يرفض الإستقالة من رئاسة الفريق وشرط وحيد لرحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت الجمعية العمومية بنادي الزمالك أمس فى خطاب رسمي عن مفاجأة مدوية، بإقالة المستشار مرتضي منصور رئيس الفريق، على صدد الأحداث الجارية مؤخرًا من تراجع نتائج الفريق، وبخلاف نزعات رئيس الفريق الشخصية مع المسئولين بشكل متواصل.

وأوضحت التقارير أن القرار الحالي بإقالة رئيس الزمالك من منصبه من عدمه متوقف بصورة كبيرة، على قرار وزارة الرياضة فى هذا الصدد، حيث ناشدت الجمعية العمومية وزير الرياضة أشرف صبحي بالتدخل السريع من أجل إقالة مرتضي منصور من منصبه، بعد إنتهاك كافة المعايير المتعلقة بكرة القدم.

جاء ذلك بناءا على خلفية رؤية الجماهير الواضحة، وهجومها بشكل قوي على مجلس إدارة الزمالك الحالي ورئيسه، فى مباراة شباب بلوزداد أمس فى منافسات دوري الأبطال بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وكان مرتضي منصور أعلن فى وقت سابق أنه يرغب فى الإستمرار داخل منصبه كرئيسا لنادي الزمالك، ولا يرغب فى الرحيل أيا كانت المعوقات، مؤكدا أنه سيقوم بالترشح لفترات آخري قادمة بعد إنتهاء فترته الحالية.



أمير مرتضي ينسحب من مباراة بلوزداد

وتعرض أمير مرتضي منصور،المشرف العام بالكرة داخل نادي الزمالك، للهجوم بشكل قوي من الجماهير، والتى أتهمته بالسمسرة فى الصفقات بشكل كبير، الأمر الذي نتج عنه تعاقد الفريق مع لاعببن دون مستوي وطموحات نادي الزمالك بالفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن الزمالك تعرض للهزيمة الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد جوسفالدو فيريرا، والذي عاد لتدريب الفريق للولاية الثانية على التوالي، فى الوقت الذي تراجع فيه الفريق إلى المركز السادس فى الدوري المحلي.