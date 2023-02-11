السعودية اليوم / عرعر وطريف تسجلان أدنى درجة حرارة بالمملكة "صفر درجة مئوية"



طريف 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

سجّلت مدينة عرعر و محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم صفر درجة مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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13:53ت م

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