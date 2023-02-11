السعودية اليوم / اليوم العالمي للمرأة والفتاة في حقل العلوم .. يؤكد دور المرأة في مجالات العلوم وإسهامها في التنمية المستدامة



جدة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

يمثل اليوم العالمي للمرأة والفتاة في حقل العلوم؛ الذي تحتفي به دول العالم في 11 فبراير من كل عام؛ عرفاناً بدور المرأة في مجالات العلوم وإسهامها في التنمية المستدامة، وربط المجتمع الدولي بها في الخطط العامة الموجهة نحو المستقبل.

ونهضت المملكة باحتضان إنجازات المرأة

وتتجلى من تلك النجاحات للمرأة السعودية؛ قدراتها وأنها شريك فاعل في بناء الوطن وتنميته، وصورة مشرقة أمام العالم عن مدى جدارة المرأة السعودية في مختلف المجالات؛ حيث شاركت المملكة ؛ ممثلةً في جمعية مساعي النسائية الخيرية، مؤخراً في معرض سيئول الدولي للاختراعات؛ وذلك باختراعات جرى تسجيلها مسبقًا في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستعراضها أمام لجنة التحكيم والمستثمرين الذين أشادوا بجودة الأفكار المُنَفّذة، وفازت الجمعية بفضل الله بـ٣ ميداليات "ذهبية، فضية، برونزية"؛ فيما حققت الجمعية أيضًا ٧ جوائز خاصة.

وحصدت المشاركة "غالية السهلي" الميدالية الذهبية، وجائزة خاصة مقدمة من جامعة إدارة العلوم من ماليزيا، وكان اختراعها باسم "شموع المساج".

فيما توجت المشتركة انتصار "درباح" بميدالية فضية، وبجائزة خاصة مقدمة من صندوق فيتنام لدعم الابتكارات التكنولوجية، وكان اختراعها يحمل اسم "حاوية صديقة للبيئة".

وحصلت المشتركة عائشة الدوسري على ميدالية برونزية، وعلى جائزة خاصة أيضًا مقدمة من الجمعية الإندونيسية لدعم الابتكار والاختراع، وكذلك حصلت على جائزة خاصة مقدمة من المجلس الوطني للأبحاث التايلاندي وكان اختراعها "أفضل علبة".

وحصلت المشتركة أماني هزازي على جائزة خاصة مقدمة من جمعية المخترعات الكوريات، وعلى جائزة خاصة من صندوق فيتنام لدعم الابتكارات التكنولوجية، وكان اختراعها يحمل اسم "جهاز الخدمة الذاتية".

وأخيرًا، حصلت المشتركة سامية العنزي على جائزة خاصة مقدمة من الجمعية الإندونيسية لدعم الابتكار والاختراع، عن اختراعها "صندوق متعدد الاستخدام".

كما قُدّمت جائزة من قِبَل الجمعية لأفضل اختراع دولي مشارك في المعرض؛ حيث يمثل هذا الإنجاز الوطني؛ ترسيخ لمكانة المرأة السعودية عالمياً، واثراء ثقافة الابتكار؛ بالدعم والتمكين الذي توليه المملكة لأبنائها؛ للمنافسة عالمياً ورسم المستقبل الواعد الذي يكفل لهم حياة آنسة وكريمة.

// انتهى //

13:51ت م

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جدة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسيمثل اليوم العالمي للمرأة والفتاة في حقل العلوم؛ الذي تحتفي به دول العالم في 11 فبراير من كل عام؛ عرفاناً بدور المرأة في مجالات العلوم وإسهامها في التنمية المستدامة، وربط المجتمع الدولي بها في الخطط العامة الموجهة نحو المستقبل.ونهضت المملكة باحتضان إنجازات المرأة السعودية ، ومشاركاتها في مجالات العلوم المختلفة، بما تنشده رؤية المملكة 2030 ؛ التي مكنتها من السير بخطوات ثابتة محققةً طموحاتها وأهدافها؛ وأنها قادرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات والمضي قدماً للوصول إلى القمة، بدعم وتمكين من الحكومة الرشيدة -رعاها الله- لتصبح شريكة في بناء الوطن ورفعته.وتتجلى من تلك النجاحات للمرأة السعودية؛ قدراتها وأنها شريك فاعل في بناء الوطن وتنميته، وصورة مشرقة أمام العالم عن مدى جدارة المرأة السعودية في مختلف المجالات؛ حيث شاركت المملكة ؛ ممثلةً في جمعية مساعي النسائية الخيرية، مؤخراً في معرض سيئول الدولي للاختراعات؛ وذلك باختراعات جرى تسجيلها مسبقًا في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستعراضها أمام لجنة التحكيم والمستثمرين الذين أشادوا بجودة الأفكار المُنَفّذة، وفازت الجمعية بفضل الله بـ٣ ميداليات "ذهبية، فضية، برونزية"؛ فيما حققت الجمعية أيضًا ٧ جوائز خاصة.وحصدت المشاركة "غالية السهلي" الميدالية الذهبية، وجائزة خاصة مقدمة من جامعة إدارة العلوم من ماليزيا، وكان اختراعها باسم "شموع المساج".فيما توجت المشتركة انتصار "درباح" بميدالية فضية، وبجائزة خاصة مقدمة من صندوق فيتنام لدعم الابتكارات التكنولوجية، وكان اختراعها يحمل اسم "حاوية صديقة للبيئة".وحصلت المشتركة عائشة الدوسري على ميدالية برونزية، وعلى جائزة خاصة أيضًا مقدمة من الجمعية الإندونيسية لدعم الابتكار والاختراع، وكذلك حصلت على جائزة خاصة مقدمة من المجلس الوطني للأبحاث التايلاندي وكان اختراعها "أفضل علبة".وحصلت المشتركة أماني هزازي على جائزة خاصة مقدمة من جمعية المخترعات الكوريات، وعلى جائزة خاصة من صندوق فيتنام لدعم الابتكارات التكنولوجية، وكان اختراعها يحمل اسم "جهاز الخدمة الذاتية".وأخيرًا، حصلت المشتركة سامية العنزي على جائزة خاصة مقدمة من الجمعية الإندونيسية لدعم الابتكار والاختراع، عن اختراعها "صندوق متعدد الاستخدام".كما قُدّمت جائزة من قِبَل الجمعية لأفضل اختراع دولي مشارك في المعرض؛ حيث يمثل هذا الإنجاز الوطني؛ ترسيخ لمكانة المرأة السعودية عالمياً، واثراء ثقافة الابتكار؛ بالدعم والتمكين الذي توليه المملكة لأبنائها؛ للمنافسة عالمياً ورسم المستقبل الواعد الذي يكفل لهم حياة آنسة وكريمة.// انتهى //13:51ت م0031

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.