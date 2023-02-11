السعودية اليوم / زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرق إندونيسيا



جاكرتا 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر تالاود شمال شرق إندونيسيا.

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية في بيان صحفي، أن مركز الزلزال وقع على عمق 11 كيلومتراً، مشيرة إلى أنه لا توجد أمواج مد بحري (تسونامي) محتملة في أعقاب الزلزال.

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13:10ت م

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