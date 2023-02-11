شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد | القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلامينجو في مونديال الأندية وكيفية تنزيلها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المارد الأحمر ضد نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، والمقرر اقامتها مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلامينجو

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلامينجو، وكيفية تنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية التي تقوم بنقل المباراة عبر البث الأرضي.

وتنقل أحداث البث المباشر لمباراة الأهلي ضد فلامنجو al ahly vs flamengo لتحديد المركز الثالث والرابع في كاس العالم للأندية على القنوات التالية:

تردد قناة ssc نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

تردد: 12562،

الاستقطاب: عمودي،

معدل الترميز: 27500،

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

تردد قناة الرياضية المغربية:

تردد: 12383

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت الارضية

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية ON Time SPORT: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

كيفية ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية

1- من ريموت التحكم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات.

3- اختر توليف إعداد القناة.

4- ثم اضغط توليف تلقائي.

5- اختر بحث رقمي.

6- الانتظار حتى تمام التحميل.

7- اضغط على تم لتنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية.

8- ثم قم باختيار قناة أون تايم سبورت on time sport.

موعد مباراة الأهلي ضد فلامينجو

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي المصري ضد فلامينجو البرازيلي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.