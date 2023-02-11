شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ميسي من مفاوضات اتحاد جدة للانتقال إلى صفوفه.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، إلى الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تدعيم صفوف النمور بالموسم المقبل.

ميسي لم يحسم موقفه من الإنتقال إلى السعودية

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة اتحاد جدة، تحاول اقناع ليونيل ميسي، من أجل الحصول على خدماته بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفجر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مفاجأة كبرى، عن موقف ميسي، من الانضمام إلى الاتحاد، أو حتى نادي الهلال، الذي قدّم عرضًا رسميًا، للتعاقد معه بداية من الموسم القادم 2023-2024.

وأكد الفراج في تصريحات له عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، على عدم حسم ميسي، موقفه من الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، حتى الآن.

وأوضح وليد الفراج، على أن رغبة الاتحاد وجماهيره، في التعاقد مع ليونيل ميسي، لن تكون حاسمة في إتمام الصفقة، وعليهم الانتظار.

الحائلي يثق في إتمام التعاقد مع ميسي

والجدير بالذكر أن أنمار الحائلي، قد صرح في وقت سابق بأن الاتحاد، لن يقبل إلا بالتعاقد مع ميسي، بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.