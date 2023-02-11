شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكيتس يصدم النصر بهذا القرار المفاجئ فى الإنتقالات الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض المصادر الصحفية، أن النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس لم يحسم قراره النهائي، من الإنتقال إلى النصر السعودي حتى هذه اللحظة، على الرغم أن عرض الفريق السعودي ما زال قائما حتى اللحظة الراهنة.

وأفادت بعض التقارير الصحفية الكتالونية أن بوسكيتس ينتظر عرضا جديدا من مسئولي برشلونة بخلاف العروض السابقة، حيث يريد اللاعب الإستمرار فى البرسا بشرط الحصول على مقابل مادي قوي، خاصة أن العقد المقبل قد يكون الأخير فى مسيرة اللاعب.

وأضافت مصادر مقربة فى هذا الصدد من اللاعب، أن بوسكيتس سيحسم قراره النهائي فى نهاية شهر مارس القادم على أقصي تقدير، فى الوقت الذي يمنح اللاعب فيه الأفضلية لبرشلونة على عكس الفترة الماضية.



موقف برشلونة من بقاء بوسكيتس

وفى سياق متصل، لا يمانع مسئولي برشلونة بقاء بوسكيتس مع الفريق فى المرحلة القادمة، شرط أن يحصل اللاعب على نفس قيمة عقده الحالي مع الفريق الكتالوني دون أي زيادات فى عقد اللاعب، الشئ الذي يرفضه النجم الإسباني حتى هذه اللحظة.



النصر يستمر فى إغراء بوسكيتس

وأشارت بعض المصادر القوية أن النصر ما زال يقدم الإغراءات من أجل بوسكيتس، مما قد يجعل اللاعب يرضخ للأمر الواقع ويقبل برحيله إلى العالمي فى نهاية الأمر، الشئ الذي ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.