شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل تحقيق الحلم.. تشكيل الهلال السعودي لمواجهة ريال مدريد في نهائي المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يأمل عشاق كرة القدم العربية وخاصة السعودية، في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بلقب كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب لعام 2023، حيث يلتقي الزعيم مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من فبراير، مع نظيره نادي ريال مدريد الإسباني.

تشكيل الهلال المتوقع ضد ريال مدريد

واستقر المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره نادي ريال مدريد مساء اليوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يدخل رامون دياز، مواجهة الليلة ضد ريال مدريد، بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: خليفة الدوسري - علي البليهي - جانج - سعود عبد الحميد.

الوسط: كويلار - محمد كنو - كاريلو - سالم الدوسري - موسى ماريجا.

الهجوم: إيجالو.

موعد مباراة الهلال ضد ريال مدريد

وتقام أحداث مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي، مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2023.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ريال مدريد ضد الهلال، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.