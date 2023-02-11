شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للأندية 2023.. مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة فلامينجو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر الذي سيواجه به نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فلامينجو

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب لعام 2023 الجاري.

ومن المتوقع أن يدخل مارسيل كولر، مواجهة الليلة ضد فلامينجو، بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي ضد فلامينجو في المونديال

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي المصري ضد نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.