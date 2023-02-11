شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يحضر مفاجأة كبرى للهلال.. تشكيل ريال مدريد لنهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فعاليات المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب لعام 2023، والتي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيره نادي الهلال السعودي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة الهلال

ويحضر المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مفاجأة كبرى لنظيره الهلال، حيث من المتوقع أن يدخل مباراة الليلة بالتشكيل الآتي..



في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: ناتشو، أنطونيو روديجر، ألابا، إدوارد كامافينجا.

في خط الوسط: تشواميني، توني كروس، لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس.

موعد مباراة ريال مدريد ضد الهلال

وتقام أحداث مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي، مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2023.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ريال مدريد ضد الهلال، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.