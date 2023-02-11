محافظ الأحساء يرعى برنامج رحلة عطاء لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة

رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، الجمعة الحفل الختامي لبرنامج “رحلة عطاء الأحساء 5 “ لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء والذي أقيم بمقر منتزة الملك عبدالله البيئي بالمحافظة. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الاشخاص ذوي الإعاقة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، إن الجمعية تُعنى بتثقيف أبناء مملكتها من ذوي الإعاقة في الجوانب السياحية التي تضمها محافظة الأحساء، وبث السرور بداخل ذوي الإعاقة الحركية مما جعل الجمعية تواصل سلسلة برنامج رحلة عطاء، حيث ثمن سعادته للفريق جهودهم في تطوير البرنامج بضم العنصر النسائي الذي يضيف قيمة حقيقية للرحلة، وأثنى “السعدون” لجميع الجهات المشاركة تلك الطاقة التي بذلت من أجل إنجاح النسخة الخامسة من رحلة عطاء.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري أن هذه الرحلة ضمت أكثر من ( 70 ) مشترك من ذوي الإعاقة الحركية من مختلف مناطق المملكة، تم أخذهم بجولة سياحية حول “محافظة الأحساء” ممزوجة ببرامج ترفيهية وعدة أنشطة ثقافية مما يعزز عدة جوانب من أهمها السياحي والثقافي والرياضي وتهدف هذه الرحلة إلى تثقيف مستفيدي الجمعية وجميع المشتركين من خارج المنطقة من ذوي الإعاقة بما تضمه واحة الأحساء من معالم ينبغي زيارتها ، ونظير نجاح سلسلة رحلة عطاء الأحساء طيلة السنوات الماضية فقد عملت الجمعية على تطوير هذه السلسلة بإتاحة الفرصة للعنصر النسائي بالمشاركة في هذا العام، ليسهم ذلك في تحقيق عنصر الاندماج المجتمعي ودعم قدرات المرأة بما يمكنها من تخطي التحديات والمعوقات كما جاء في رؤية مملكتنا الرشيدة 2030.

وكرم محافظ الأحساء جميع المشاركين والعاملين على إقامة هذه الرحلة الثرية ثقافيًا والتي تقوي عنصر السياحة في المحافظة وتسلط الضوء على معالمها ومواقعها الأثرية. وثمن الأمير سعود بن طلال للجمعية تلك الجهود التي تبذل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة مما يسهم في كسر الحواجز التي تعوق اندماجهم الكامل في المجتمع والتي تبث في نفوسهم البهجة، مؤكداً سموّه أن إشراكهم في البرامج والفعاليات المجتمعية من شأنه أن يعزز لديهم الطاقة الإيجابية.