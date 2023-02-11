معرض للتعريف بخدمات منصة نسك في العراق

واصلت “نسك” جولاتها الإقليمية الناجحة، حيث اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ زيارته إلى العراق، وتضمن جدول الأعمال إقامة معرض مصاحب للتعريف بالمنصة الحكومية الموحدة “نسك” وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وما تتيحه من خيارات متنوعة لإصدار تأشيرة القدوم إلى المملكة، بكلّ يسر وسلاسة وسهولة، مع زخم وافر من المعلومات والباقات التي تسهم في رفع أعداد المعتمرين من العراق وإثراء تجربتهم الروحانية. كما اجتمع على هامش الملتقى والمعرض المصاحب؛ عدد من مسؤولي البلدين لتبادل الأفكار والرؤى وأطر التعاون في الحاضر والمستقبل، كما حضر من المملكة العربية السعودية أكثر من 25 شريكاً يمثلون شركات السفر والسياحة والعمرة، والتقوا بنظرائهم في العراق لوضع أسس التعاون والتكامل خلال المرحلة القادمة، ويأتي هذا الملتقى استكمالاً للاجتماعات التي عقدها مسؤولي البلدين في المنفذ الحدودي بعرعر، والتي ناقشوا من خلالها جملة من المواضيع الهامة لرفع الكفاءة والطاقة ومستوى التعاون والخدمات.

وقدم الوفد السعودي شرحاً مفصلاً لكل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لخدمة ضيوف الرحمن، وضمان راحتهم وسلامتهم وسلاسة الخدمات المقدمة إليهم. وبإمكان حاملي الجنسية العراقية القدوم إلى المملكة وأداء العمرة عن طريق إصدار تأشيرة القدوم عبر عدد من الخيارات، ومنها إصدار تأشيرة العمرة عبر شراء أحد البرامج التي تتيحها منصة “نسك”، أو عبر إصدار التأشيرة السياحية،؛ والمتاحة أيضاً للمواطن العراقي المقيم بدول الخليج، بالإضافة إلى الحصول على التأشيرة عند القدوم للمطارات الدولية بالمملكة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوربي؛ أو حاملي تأشيرات الشنغن والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما أتاحت المنصة الوطنية للتأشيرات للمواطنين السعوديين من استضافة أصدقائهم، والمواطنين من العراق من استضافة أقاربهم، وأخيراً أتاحت المملكة تأشيرة المرور الجديدة التي أعلنت عنها مؤخراً، وتمكن المسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس، من البقاء بالمملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة، وأداء العمرة قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية، مع ضرورة حجز موعد للعمرة عبر تطبيق نسك.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق المنصة الحكومية الموحدة “نُسُك” nusuk.sa، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية السعودية 2030.