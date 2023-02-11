السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 20665 شخصًا



أنقرة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 20665 شخصًا، وذلك بعد مرور 5 أيام من وقوع الزلزال.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحفي، عقده في مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ، إن وفيات كارثة الزلزال ارتفعت إلى 20665 شخصًا، والإصابات إلى 80088 شخصًا، مضيفًا أنه تم نقل 20000 مصاب إلى خارج المنطقة لمواصلة علاجهم عن طريق الإسعاف الجوي والبري والبحري.

الجدير بالذكر أن الزلزال صنف حاليًا في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزًا زلزال تسونامي اليابان عام 2011م .

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10:38ت م

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