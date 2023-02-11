السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد وخيبر ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.

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08:39ت م

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