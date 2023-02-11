شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من السومة عقب كسر حمد الله رقمه القياسي بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم السوري عمر السومة، لاعب العربي القطري، والمعار من نادي أهلى جدة، على التعليق عن تسجيل عبد الرازق حمد الله مهاجم الاتحاد المخضرم هدفه ال100 فى الدوري السعودي، حيث أعرب عن سعادته الكبيرة من أجل حمد الله، والذي تألق كثيرًا فى دوري روشن.

وأضاف أن تجربة حمد الله مع الاتحاد ناجحة للغاية، مثلما كانت تجربة النصر مع اللاعب ناجحة أيضا، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يتألق لاعب مع فريقين من أندية القمة بهذا الشكل الشريع والملفت.

ونجح حمد الله أمس فى تسجيل هدفين فى خماسية الاتحاد أمام العدالة، ليرفع اللاعب رصيده من الأهداف إلى الهدف رقم 100فى دوري روشن، بعد 101 مباراة فقط خاضها فقط اللاعب مع الفريق، متخطيا رقم السومة القياسي والذي سجل 100 هدف ولكن فى 102 مباراة.



إحصائية مميزة ل حمد الله بالدوري السعودي

ويمتلك حمد الله إحصائية مميزة مع الاتحاد، بعد الوصول إلى هدفه ال 100،حيث يعتبر اللاعب قد نجح من تسجيل هدفا فى كل مباراة شارك بها بالدوري السعودي،وهى إحصائية مرعبة للاعب، تجعل يتم تشبيهه بظاهرة هالاند فى الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة الاتحاد والاتفاق القادمة

ومن المقرر أن يحل الاتحاد ضيفا ثقيلا على فريق الاتفاق يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على أن تقام المباراة فر تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد نجح بفوزه فى مواجهة العدالة أمس إلى إحتلال وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بعد 16 مباراة خاضها الفريق فى دوري روشن، ليتساوي مع أندية النصر والشباب أصحاب الصدارة.