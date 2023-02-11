شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يسخر من ريال مدريد قبل مواجهته بنهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم النيجيري أوديون إيجالو على التعليق عن مواجهة ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين المنتظرة، فى المباراة النهائية من منافسات كأس العالم للأندية، حيث أكد إيجالو على قدرة الزعيم على إنتزاع الفوز من الفريق المدريدي، كما أنهم لا يمتلكون أي أزمة نحو تحقيق اللقب.

وأضاف إيجالو أن الهلال لن يتنازل عن هذا اللقب، بغض النظر عن عودة بعض لاعبي ريال مدريد المصابين من عدمه، حيث أن الفريق السعودي يثق فى قدرته جيدا على العودة للأراضي السعودية بلقب البطولة، أيا كانت قوة المنافس، لا سيما أن الفريق قادرا على التسجيل فى مرمي الميرنجي.

ويسؤاله عن إمكانية مشاركة بنزيما فى اللقاء، أشار إلى أن عودته للمشاركة لن تمثل أزمة للفريق، خاصة فى ظل إمتلاك الفريق لبعض المدافعين الأقوياء القادرين على التصدي له، بجانب إمكانية الخط الهجومي الكبيرة فى إستغلال الفرص.



دياز يحذر لاعبيه من الأخطاء الدفاعية

وحرص المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي، على تحذير بعض لاعبيه من الوقوع فى الأخطاء الدفاعية بشكل أو بآخر أمام ريال مدريد، لا سيما فى ظل إمتلاك لاعبي الفريق الملكي الخبرة الكبيرة فر تحويل أنصاف الكرات إلى أهداف.



موعد مباراةالهلال وريال مدريد

ومن المقرر أن يلاقي الهلال السعودي نظيره ريال مدريد، فى المباراة النهائية من مونديال الأندية بالمغرب، والمقرر لها أن تقام اليوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.