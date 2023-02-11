شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يقترب من الإنتقال إلى الدوري السعودي.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات قوية من نادي الهلال للتعاقد مع النجم الإسباني داني سيبايوس، والذي ينتهي تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، مما قد يجعل الظروف سانحة لإتمام صفقة إنتقال حر مع اللاعب المتألق مؤخرًا رفقة الميرنجي.

وعلى الرغم من تألق اللاعب الواضح مع ريال مدريد فى الفترة الأخيرة، إلا أن مسئولي الفريق المدؤيدي لم يفتحوا خط التفاوض مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده مع الفريق حتى هذه اللحظة، مما يفتح المجال لرحيل اللاعب بصورة كبيرة.

حيث يرغب مسئولي الهلال فى تعويض رجيل بيريرا عن الفريق، والذي انضم فى المريكاتو الشتوي المنقضي إلى الجزيرة الإماراتي، ومن ثم فإن صفقة سيبايوس ستكون مربحة للفريق فى حالة إتمامها.



موقف اللاعب من الرحيل للهلال

وأكدت بعض التقارير الصحفية أن سيبايوس يرجح إستمراره مع الفريق الملكي خلال المرحلة القادمة، إلا أن تأخر الفريق فى التوصل معه لإتفاق حول تجديد تعاقده، يجعل اللاعب لا يغلق باب الزعيم الهلالي بشكل كامل.



قرار حاسم من ريال مدريد

وفى سياق متصل، يتمسك مسئولي ريال مدريد وجهازه الفني بقيادة أنشيلوتي بإستمرار سيبايوس مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، ولكن يفضل مسئولي الميرنجي تأجيل باب المفاوضات إلى ما بعد الإنتهاء من منافسات كأس العالم للأندية ومواجهة ليفربول المثيرة بدوري الأبطال.