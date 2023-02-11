السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 12.805 إصابات جديدة بفيروس كورونا



سيئول 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 12.805 إصابات جديدة بفيروس

وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 16حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و713حالة.

// انتهى //

05:55ت م

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سيئول 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 12.805 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى إلى 30 مليونا و338 ألفا و148 حالة ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 16حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و713حالة.// انتهى //05:55ت م0012

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