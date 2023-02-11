شكرا لقرائتكم رئيس بلدية الخرج يناقش الوضع البيئي لوادي الثليماء لتطويره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ترأس رئيس بلدية محافظة الخرج، المهندس خالد بن عبدالله الزيد، اجتماع لجنة التنمية والمرافق بالمجلس المحلي بمحافظة الخرج لمناقشة الوضع البيئي لوادي الثليماء ووضع الحلول المناسبة لتطويره وتأهيله.

‏وجاء الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة وممثل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.