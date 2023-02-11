وأكد "وقاء" أن هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبياً من حيث الشكل إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك، كما يؤكد أنه ليس لهذه الحشرة أضرار على المحاصيل الزراعية، وأنها عادة ما توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.
وأوضح مركز "وقاء" أن هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة بل توجد في مواقع التكاثر وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان والعمل جاري حالياً من خلال الفرق الميدانية على الرصد والاستكشاف والمكافحة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر وقاء: حشرات ملعب الشرائع ليست ضارة والعمل جار لرصدها ومكافحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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