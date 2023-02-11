وقاء: حشرات ملعب الشرائع ليست ضارة والعمل جار لرصدها ومكافحتها

صدر قبل لحظات عن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بيان رسمي أرجع فيه الى أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى البخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب (blue-winged grasshopper) تنتمي للأسرة الجرادية (Acrididae)، واسمها العلمى (Oedipoda caerulescanes).

وأكد "وقاء" أن هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبياً من حيث الشكل إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك، كما يؤكد أنه ليس لهذه الحشرة أضرار على المحاصيل الزراعية، وأنها عادة ما توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.

وأوضح مركز "وقاء" أن هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة بل توجد في مواقع التكاثر وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان والعمل جاري حالياً من خلال الفرق الميدانية على الرصد والاستكشاف والمكافحة لها.