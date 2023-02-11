السعودية اليوم / بنك التنمية الاجتماعية ينال "شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية" من هيئة الحكومة الرقمية



الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

نال بنك التنمية الاجتماعية "شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية (المستوى الثالث)"، المقدمة من هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية حسب معايير نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية، الذي يسهم في رفع مستوى النضج وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي.

وتسلَّم الشهادة نيابة عن بنك التنمية الاجتماعية، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات يزيد بن حمود، خلال حفل تكريم تم تنظيمه من هيئة الحكومة الرقمية على هامش فعاليات مؤتمر ليب 2023.

ويتألف نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية من 5 مستويات لنضج الممارسة؛ هي: (البناء، التطوير، التشغيل، التكامل، التحسين)، حيث حقَّق البنك المستوى الثالث المتعلق بإنشاء وتشغيل مكتب البنية المؤسسية، وحصر بيانات البنية وتقديم التقارير، حيث يبدأ استحقاق الشهادة من المستوى الثالث.

وتأتي هذ الشهادة نتيجة جهود البنك المتميزة في تطبيق معايير نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية، ويعكس هذا الإنجاز مستوى التطور في الممارسات التي يعتمدها البنك في مجال الرقمنة الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المعاملات والإجراءات والخدمات التي يوفرها البنك للمواطنين، فقد تمكَّن البنك من أتمتة 21 خدمة، وتحقيق ما نسبته 72% من الخدمات لأعلى مستوى نضج ممكن، كما تم رفع كفاءة معالجة العمليات البنكية بنسبة 60%، ورفع كفاءة معالجة القرض الآني بمتوسط 3 ساعات، وزيادة نسبة رضى المستفيدين عن خدمات البنك إلى 85%.

‎يذكر أن البنية المؤسسية الوطنية تُعد المرجع الوطني لتطبيق البنية المؤسسية في القطاع الحكومي، عبر ممارسات ومعايير ومنهجيات وضوابط وطنية موحدة لدعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية؛ بهدف الوصول إلى حكومة ذكية متكاملة برؤية وطنية موحَّدة، تضع المواطن أولًا، كما تشمل ممارسات وضوابط تُعنى بتطبيق رؤية وإستراتيجية الجهة الحكومية، من خلال إحداث التغييرات اللازمة للمواءمة بين أهداف وإجراءات الأعمال للجهة، وبين تقنية المعلومات (التطبيقات، البيانات، البنية التحتية للتقنية)، وتقدِّم نماذج ومعايير وأدلة استرشاديه، من شأنها تعزيز تطبيق البنية المؤسسية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية 2030.

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