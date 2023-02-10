شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بعد هدفين حمدلله في شباك العدالة اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية لمعرفة ماهو ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بعد هدفين حمدلله في شباك العدالة اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر فبراير الجارى والتي كانت ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

هدفين حمدلله في شباك العدالة اليوم

وسجل النجم المغربي حمدلله هدفين في مباراة اليوم عندما سجل الهدف الأول له في الدقيقة 37 وفي الدقيقة 67 عاود حمدلله لتسجيل الهدف الثاني له والثالث لصالح فريق اتحاد جدة.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي

وبهذه الثنائية يصل النجم المغربي عبدالرزاق حمدلله إلى الهدف رقم 11 في المركز الثالث في سلم ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بعد كلًا من اندرسون تاليسكا وكارلوس جونيور وجاء ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بالكامل بعد ثنائية حمدلله على النحو التالى:

اندرسون تاليسكا 13 هدف لاعب النصر

كارلوس جونيور 11 هدف لاعب الشباب

عبدالرزاق حمدلله 11 هدف لاعب الاتحاد

فراس البريكان 9 اهداف لاعب الفتح

اوديون إيغالو 8 أهداف لاعب الهلال

كريستيان جوانكا 7 اهداف لاعب الشباب

انطوني نواكايمي 6 أهداف لاعب الفيحاء

يوسف سامي الشمري 6 أهداف لاعب الباطن

كريستيانو رونالدو 5 أهداف لاعب النصر