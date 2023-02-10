شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خماسية الاتحاد في العدالة اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي العدالة، وذلك بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عقب انتهاء منافسات اليوم بفوز الاتحاد على العدالة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

النصر.. 37 نقطة.

الشباب.. 37 نقطة.

الاتحاد.. 37 نقطة.

الهلال.. 32 نقطة.

التعاون.. 30 نقطة.

الفتح.. 25 نقطة.

ضمك.. 22 نقطة.

أبها.. 22 نقطة.

الطائي.. 21 نقطة.

الاتفاق.. 19 نقطة.

الفيحاء.. 19 نقطة.

الرائد.. 19 نقطة.

الوحدة.. 15 نقطة.

الخليج.. 13 نقطة.

العدالة.. 9 نقاط.

الباطن.. 3 نقاط.