شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يمزق شباك العدالة بخماسية في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره نادي العدالة، وذلك بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

أهداف مباراة اتحاد جدة ضد العدالة في الدوري السعودي

شهدت المباراة سيطرة كاملة من جانب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، حتى تمكن رومارينهو، من افتتاح التسجيل للنمور عند الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

ووقع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، على الهدف الثاني لصالح اتحاد جدة عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهدفين دون رد.

وأضاف عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67، لتصبح النتيجة تقدم الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وأحرز إيجور كورنادو، الهدف الرابع في الدقيقة 90+4، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يختتم هارون كمارا مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 90+8، لينتهي اللقاء بفوز اتحاد جدة بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 37 نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما بقى رصيد العدالة عند 9 نقاط محتلًا المركز الخامس عشر.

