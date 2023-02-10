شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة إتحاد جدة القادمة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عدد كبير من محبي الكرة السعودية والعربية لمعرفة ماهو موعد مباراة إتحاد جدة القادمة في دوري روشن السعودي بالإضافة إلى القنوات التي سوف تقوم بنقل هذه المواجهة وذلك بعد أن لعب العميد مباراته اليوم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة.

وكان فريق إتحاد جدة قد حقق الفوز على حساب فريق العدالة بخمسة أهداف دون رد في مباراة اليوم حيث سجل اهداف المواجهة كلًا من رومارينهو وعبدالرزاق حمدلله هدفين وايجور كورنادو وهارون كمارا في الدقائق 17 و37 و67 و94 و98 على الترتيب.

موعد مباراة إتحاد جدة القادمة

وتقرر إقامة مباراة إتحاد جدة القادمة يوم الخميس المقبل الموافق 16 فبراير الجارى ضد فريق الاتفاق في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي في المواجهة التي ستقام على ستاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق مباراة اتحاد جدة القادمة ضد الاتفاق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة القادمة

وتنقل فعاليات مباراة اتحاد جدة القادمة ضد الاتفاق عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي.