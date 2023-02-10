شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة إتحاد جدة والعدالة اليوم في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية لمشاهدة أهداف مباراة إتحاد جدة والعدالة والتي كانت اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر فبراير الجارى والتي كانت ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وحقق فريق إتحاد جدة الفوز على حساب فريق العدالة بخمسة أهداف دون رد في المواجهة التي كان بطلها النجم عبدالرزاق حمدلله.

أهداف مباراة إتحاد جدة والعدالة

كانت نتيجة الشوط الأول انتهت بتقدم فريق إتحاد جدة بهدفين دون رد، عن طريق النجم رومارينهو في الدبداية الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 17 بعدها سجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الثاني لصالح فريق اتحاد جدة في الدقيقة 37 لينتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 67 سجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن تأتي الدقيقة 94 سجل ايجور كورونالدو الهدف الرابع لصالح اتحاد جدة عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يسجل هارون كمارا الهدف الخامس لتنتهى المباراة بفوز إتحاد جدة بخمسة أهداف دون رد.