

الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

حصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية المقدمة من هيئة الحكومة الرقمية وفق نموذج تقييم البنية المؤسسية

وتسلَّم شهادة الاعتماد المشرف العام على الإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس محمد بن عبدالله الغنَّام، بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، ونائب المحافظ لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي المهندس عبدالله الفيفي.

ويأتي تحقيق الوزارة للاعتماد تأكيدًا على ريادتها في رحلة التحول الرقمي، حيث يسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية (NORA) في تمكين التحول الرقمي وحوكمة الاستثمارات التقنية، من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير.

// انتهى //

22:31ت م

0101



الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسحصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية المقدمة من هيئة الحكومة الرقمية وفق نموذج تقييم البنية المؤسسية السعودية (SEAM)، وذلك خلال أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني الدولي "ليب".وتسلَّم شهادة الاعتماد المشرف العام على الإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس محمد بن عبدالله الغنَّام، بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، ونائب المحافظ لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي المهندس عبدالله الفيفي.ويأتي تحقيق الوزارة للاعتماد تأكيدًا على ريادتها في رحلة التحول الرقمي، حيث يسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية (NORA) في تمكين التحول الرقمي وحوكمة الاستثمارات التقنية، من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير.// انتهى //22:31ت م0101

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.