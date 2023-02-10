شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. الكشف إمكانية انتقال ميسي إلى الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ارتبط اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانتقال إلى صفوف فريق الهلال السعودي، خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الزعيم بالموسم المقبل.

دياز يتحدث عن حقيقة مفاوضات الهلال مع ميسي

وكشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن إمكانية تعاقد الزعيم، مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال مدريد: "قدوم كريستيانو رونالدو يعتبر من ضمن التطور الذي تسعى له المملكة، من مصلحة كرة القدم السعودية ايضًا قدوم ليونيل ميسي إلى هنا".

وتابع: "الهلال أهم نادي سعودي وآسيوي، والتركيز مهم جدًا بمثل هذه المباريات، لقد حققت مع ‎الهلال خمسة ألقاب، أنا فخور جدًا".

موعد مباراة الهلال ضد الريال في نهائي كأس العالم للأندية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره نادي ريال مدريد الإسباني، مساء غدًا السبت الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب لعام 2023.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.