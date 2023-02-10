شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يختتم تدريباته لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.

ويواجه ريال مدريد نظيره الهلال في المباراة النهائية، مساء السبت، فيما يلتقي الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بعد الفوز على الأهلي المصري في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم المكلف بإدارة مباراة الهلال وريال مدريد ضمن نهائي كأس العالم للأندية، حيث أسند مهمة إدارة اللقاء المرتقب تحكيميًا إلى الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، فيما يقود الجزائري مصطفى غربال مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويسعى نادي الهلال لتحقيق الفوز أمام ريال مدريد الإسباني، وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي وتاريخ الكرة العربية بشكل أجمع، حيث لم يسبق لأي فريق عربي تحقيق اللقب.