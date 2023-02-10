السعودية اليوم / رؤساء مجالس البحوث الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُؤسِّسُون للعمل الإقليمي المُشترك في مجال البحث والتطوير والابتكار



الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

استضافت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، رؤساء مجالس البحوث الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس البحوث العالمي، برئاسة معالي رئيس المدينة نائب رئيس محافظي مجلس البحوث العالمي الدكتور منير بن محمود الدسوقي؛ وذلك بهدف وضع رؤية إقليمية مُشتركة لتعزيز حضور وتأثير مجالس البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في الأنشطة المستقبلية لمجلس البحوث العالمي (GRC).

وأوصى رؤساء المجالس - خلال الاجتماع- بتشكيل فريق عمل مُشترك للعمل على إعداد خطة تنفيذية لتعزيز دور مجالس البحوث الإقليمية بمنطقة (مينا) في الأنشطة المستقبلية لمجلس البحوث العالمي بما يُلبي تطلعات وأولويات البحث والابتكار الإقليمي المشترك، وبما يتفق مع الرؤية المستقبلية للمجلس.

وأكدوا على ضرورة الحوكمة للتنسيق بين أعضاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعيين أمين عام يُمثل المنطقة في مجلس البحوث العالمي، والعمل على تطوير الإعلام العلمي العربي، وتطوير قاعدة المعلومات لخدمة الباحثين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وناقشوا تعزيز التعاون لخدمة قضايا البحث والتطوير والابتكار، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإقليمية، والاستفادة من قصص النجاح الملهمة.

وبحث الوفد رفيع المستوى اكتشاف الفُرص للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين مجالس البحوث العلمية الإقليمية من جهة، ومجالس البحوث الدولية من جهة أخرى؛ لتهيئة الظروف المحفزة للتعاون الإقليمي والدولي.

واتفقوا على تطوير العمل المشترك لإحداث نقلة نوعية في الإسهام في مجالس البحوث العلمية لأنشطة مجلس البحوث العالمي المستقبلية، وتحقيق مصالح المنطقة، وتعظيم حضورها وقيمتها في أنشطة المجلس.

يشار إلى أن مُمثل المملكة معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" يشغل منصب نائب رئيس محافظي المجلس، وتُشارك المدينة كعضو في مجلس البحوث العالمي منذ إنشائه، وترأس اجتماعاته الإقليمية الدورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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20:51ت م

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