السعودية اليوم / محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تطلق حملة إصحاح بيئي تحت شعار "بعيوننا نحميها"



الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مساء أمس حملة إصحاح بيئي تحت شعار "بعيوننا نحميها" وتستمر لمدة 16 يوماً، وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة حائل وأمانه حائل.

وتركز الحملة على ثلاثة مواقع من الأودية على أراضي المحمية، وهي وادي عانقة، ووادي توارن، ووادي سلف. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتمكين العمل التطوعي للمحافظة على نظافة البيئة ولتحقيق التنمية المستدامة، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي والسلوك الحضاري بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها، بمشاركة عدد من الجمعيات التطوعية والمتطوعين.

يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية قد أطلقت أكثر من 14 مبادرة تطوعية، ما بين حملات إصحاح بيئي وتوعوي وحملات زيادة الرقعة الخضراء مثل زراعة الشتلات ونثر البذور، كما تم زراعة 100 ألف شتلة بمشاركة أكثر من 3000 متطوع على أراضيها لتعزيز وإشراك دور المجتمع المحلي في أعمال الحفظ البيئي.

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20:22ت م

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