اخبار السعوديه

موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة في والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث محبي الكرة المصرية لمعرفة موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها وذلك بعد أن واجه الفارس الأبيض فريق شباب بلوزداد والتي كانت اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر فبراير الجارى في المواجهة التي كانت مثيرة حتى الدقائق الأخيرة في الجولة الآولى من دوري الأبطال.

موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة

وتقرر إقامة مواجهة الزمالك وسموحة القادمة يوم الأثنين المقبل الموافق الثالث عشر من شهر فبراير الجارى ضمن مجريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة القادمة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

ومن المُنتظر أن تنقل مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة اون تايم سبورت التي حصلت على حقوق نقل مجريات بطولة الدوري المصري بشكل حصرى في الشرق الأوسط والوطن العربي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا