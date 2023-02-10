شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث محبي الكرة المصرية لمعرفة موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها وذلك بعد أن واجه الفارس الأبيض فريق شباب بلوزداد والتي كانت اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر فبراير الجارى في المواجهة التي كانت مثيرة حتى الدقائق الأخيرة في الجولة الآولى من دوري الأبطال.

موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة

وتقرر إقامة مواجهة الزمالك وسموحة القادمة يوم الأثنين المقبل الموافق الثالث عشر من شهر فبراير الجارى ضمن مجريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة القادمة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

ومن المُنتظر أن تنقل مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة اون تايم سبورت التي حصلت على حقوق نقل مجريات بطولة الدوري المصري بشكل حصرى في الشرق الأوسط والوطن العربي.