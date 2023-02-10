شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد وذلك في المباراة التي كانت اليوم الجمعة الموافق 10 فبراير الجارى في الجولة الآولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خسارة الزمالك أمام شباب بلوزداد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تلقى الهزيمة على يد فريق شباب بلوزداد بهدف دون رد في المواجهة التي كان بطلها اللاعب ليونيل وامبا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء تسبب فيها محمود دونجا لتنتهى المباراة بفوز شباب بلوزداد بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الزمالك

وبهذه النتيجة وصل فريق شباب بلوزداد إلى النقطة رقم 3 في المركز الأول في سلم ترتيب المجموعة، بينما يتجمد رصيد فريق الزمالك عند لاشي من النقاط بعد التعثر في آولى المباريات تحت قيادة المدير الفني العائد من جديد جوسفالدو فيريرا، وجاء ترتيب مجموعة الزمالك على النحو التالى:

شباب بلوزداد: 3 نقاط.

المريخ السوداني: 0 نقاط.

الترجي التونسي: 0 نقاط.

الزمالك: 0 نقاط.