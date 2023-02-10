شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية لمعرفة مشاهدة أهداف مباراة الزمالك وشباب بلوزداد والتي كانت اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر فبراير الجارى في إطار الجولة الآولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك وشباب بلوزداد

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد انتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، ومنذ المواجهة وضغط لاعبى الفارس الأبيض عن طريق أحمد سيد زيزو وغيرهم من النجوم من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن مر الوقت دون حدوث جديد لينتهى الشوط كما بدأ بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع مدرب الزمالك جوسفالدو فيريرا بأكثر من لاعب من اجل تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن دون جديد وظل الامر كما هو حتى وصلت الدقيقة 58 حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق شباب بلوزداد تكفل بها اللاعب ليونيل وامبا ليسجلها بنجاح.

وبعدها حاول لاعبى فريق الزمالك ولكن دون جديد لتنتهى المباراة بفوز شباب بلوزداد بهدف دون رد.