شكرا لقرائتكم توقعات بـ هزة أرضية كبيرة في عمق البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال رئيس مجلس إدارة الجيولوجيين الدكتور عبدالعزيز بن لعبون: إنه يجب قراءة التاريخ الجيولوجي للمنطقة بتمعن، فهي ليست أحداثًا طارئة فهي أحداث متأصلة في المنطقة، لافتًا إلى سجلات الرصد الزلزالي تشير إلى حدوث ما لا يقل عن 1000 هزة أرضية على امتداد منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي ينبغي التعايش معه.

هزة أرضية كبيرة

وحذر ابن لعبون، في مداخلة مع “الحدث” مساء اليوم الجمعة، من حدوث هزة أرضية كبيرة في عمق البحر الأحمر، والتي قد تحدث في أي لحظة وتؤثر بدورها على الدول المتشاطئة.

ويأتي تحذير ابن لعبون” في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب كلًّا من سوريا وتركيا يوم الاثنين الماضي، وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل الآلاف في سوريا، وسط توقعات بارتفاعها، فيما لا تزال عمليات البحث عن عالقين مستمرة.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون “الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى” المنشورة.