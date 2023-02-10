شكرا لقرائتكم 4 مشاهد توثق مساعدات السعودية للمتضررين من الزلزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت لقطات مصورة حجم المساعدات التي تقدمها المملكة لدعم المتضررين في زلزال تركيا وسوريا، والتي كان أبرزها وصول معدات وفرق الإنقاذ السعودي إلى مدينة غازي عنتاب التركية، وما لحقها من مساعدات تعمل ضمن منظومة مركز الملك سلمان للإغاثة.

ونشر الفنان والناشط الاجتماعي فايز المالكي عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” لقطات من الحملة الإغاثية السعودية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتمثلت المساعدات التي حملها مركز الملك سلمان للإغاثة في الآلاف من الأطنان من الخيم الإيوائية والمساعدات الغذائية والتي تضمن أرز وسكر وشاي، بالإضافة للملابس وهدايا للأطفال.

وصول فريق الإنقاذ

وفي وقت سابق، نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول فريق البحث والإنقاذ إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.

تأتي جهود المملكة لدعم المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتقديم التسهيلات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.