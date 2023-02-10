شكرا لقرائتكم لحظة وصول مساعدات مركز الملك سلمان إلى غازي عنتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مدينة “غازي عنتاب” وتقديمها إلى متضرري زلزال سوريا وتركيا.

مساعدات إغاثية

ووفقًا لـ “الإخبارية”، تتكون المساعدات من العديد من الخيم الإيوائية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، والتي تتجه لدعم المتضررين في غازي عنتاب، والتي تتزامن مع وصول فريق الإنقاذ والبحث السعودي.

كانت المملكة قد أرسلت طائراتها الإغاثية الرابعة والخامسة وعلى متنها أطنان من المواد الإغاثية تشمل مواد غذائية وخيامًا وبطانيات وسجادًا وأكياس إيواء ومستلزمات طبية، بالإضافة لفرق الإنقاذ وأحدث المعدات والأجهزة لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وصول فريق الإنقاذ

وفي وقت سابق، نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول فريق البحث والإنقاذ إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.

تأتي جهود المملكة لدعم المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتقديم التسهيلات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.