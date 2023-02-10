شكرا لقرائتكم فريق الإنقاذ السعودي مُصنف دوليًّا ويضم تخصصات متعددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي: إن فريق الإنقاذ السعودي هو استمرار للمساعدات الإنسانية المتنوعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فريق متخصص

وأوضح الحمادي، في حواره لـ “قناة الإخبارية”، أن فريق الإنقاذ فريق متخصص ومُصنف دوليًّا، يحتوي على العديد من التخصصات الطبية والهندسية والفنية، بالإضافة إلى المعدات والآليات التي يتطلبها الموقف للتعامل مع حالات الإنقاذ.

وأشار الحمادي إلى أن الفريق وصل على متن طائرتين، وسيبدأ اعماله في البحث والإنقاذ، حيث سبقه وصول فريق تقييم من قبل فريق الإنقاذ لتحديد المواقع التي سيتعامل معها فريق الإنقاذ.

وعن أهم الخدمات المقدمة، لفت الحمادي إلى أن فريق الإنقاذ يعمل ضمن منظومة مركز الملك سلمان للإغاثة، وسيشارك في عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة للطواقم الطبية والهلال الأحمر.

وصول فريق الإنقاذ

وفي وقت سابق، نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول فريق البحث والإنقاذ إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.

تأتي جهود المملكة لدعم المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتقديم التسهيلات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

كانت المملكة قد أرسلت طائراتها الإغاثية الرابعة والخامسة وعلى متنها أطنان من المواد الإغاثية تشمل مواد غذائية وخيامًا وبطانيات وسجادًا وأكياس إيواء ومستلزمات طبية، بالإضافة لفرق الإنقاذ وأحدث المعدات والأجهزة لإغاثة المتضررين من الزلزال.

ومن جهته، أوضح عضو فريق الإنقاذ العقيد محمد الشهراني، في حواره لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات والآليات التي ستسهم في عمليات البحث والإنقاذ، لافتًا إلى وصول عدد الفريق إلى 93 شخصًا.