شكرا لقرائتكم السعودية تستخدم أضخم الطائرات بالعالم لنقل معداتها الإغاثية لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استخدمت المملكة أضخم الطائرات في العالم، وهي “طائرة أنتونوف” لنقل معداتها في إغاثة المتضررين في زلزال تركيا وسوريا.

كانت المملكة قد أرسلت طائراتها الإغاثية الرابعة والخامسة وعلى متنها أطنان من المواد الإغاثية تشمل مواد غذائية وخيام وبطانيات وسجاد وأكياس إيواء ومستلزمات طبية، بالإضافة لفرق الإنقاذ وأحدث المعدات والأجهزة لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وصول معدات الإنقاذ

وفي وقت سابق، نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول معدات الإنقاذ إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، وذلك استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن المحتجزين تحت الأنقاض عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.

ومن جهته، أوضح عضو فريق الإنقاذ العقيد محمد الشهراني، في حواره لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات والآليات التي ستسهم في عمليات البحث والإنقاذ، لافتًا إلى وصول عدد الفريق إلى 93 شخصًا.

وأضاف الشهراني أنهم يملكون مجسات حديثة للبحث عن الأحياء تحت الأنقاض، والتي بإمكانها معرفة أماكن المحصورين ومن ثم تأكيد موقع الضحايا ليتم بعد ذلك أعمال الحفر للوصول إليهم.