السعودية اليوم / مختصون يبحثون تجويد العمل الإعلامي في المدارس بتعليم عسير



أبها 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال أمس، اللقاء الإعلامي الأول لعام 2023، بحضور المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري، ومدير التواصل الإستراتيجي بالوزارة أحمد بن حمود النعام، وذلك على مسرح الإدارة بأبها.

وأشار مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد خضران العُمري إلى أهمية تفعيل دور المنسق والمنسقة الإعلامية وتنمية مهاراتهم ليصبحوا حلقة وصل بين مدارسهم وإداراتهم مع إدارة الإعلام التربوي للخروج بالمحتوى الذي يليق بالنشر عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، منوهاً بالجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة وفق دليل الحوكمة والسياسات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي.

وتناولت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري خلال طرحها في ورشة العمل المصاحبة، الروابط والعلاقة التكاملية بين التعليم والإعلام ودور كل منهما في صناعة ثقافة المجتمع، مؤكدة أهمية الدور الريادي الذي يلعبه المنسق الإعلامي والمنسقة الإعلامية في المدارس، بما ينعكس على تعزيز الهوية الوطنية والولاء في نفوس الطلاب والطالبات والوصول بمضامين رسالتهم الإعلامية لكافة أفراد المجتمع محققة أهداف الوزارة في هذا الشأن.

وشارك في الورشة وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية للتطوير والتسويق بجامعة الملك خالد الدكتور فهد بن أحمد عطيف بورقة عن الاتصال المؤسسي وصناعة القصة الإخبارية، ثم تحدث المشرف على وحدة الوعي الفكري بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن الموسى عن صناعة التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعليمية، واستعرض مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم نجران جابر مدخلي أساليب تجويد الأداء الإعلامي وفق معايير دليل الحوكمة، كما تحدث مشرف وحدة التوعية الفكرية بتعليم عسير مهدي عسيري عن دور الإعلام في تعزيز الوعي الفكري والقيم التربوية.

وشهد اللقاء معرضا للإعلام وتجارب عدد من المدارس من خلال الطالب الإعلامي، وركنا خاصا بالرسم والفنون، وعددا من الفقرات شملت "بطل من الميدان"، وفيديو عن إعلام تعليم عسير، وفيديو استطلاع الرأي احتوى على آراء أفراد المجتمع حول وسائل التواصل الاجتماعي، ثم اُختُتم اللقاء بحلقة طرح خلالها عدة أسئلة من المنسقين والمنسقات والإجابة عن استفساراتهم، والعمل على تحويل التحديات إلى إنجازات لتسهم في تطوير العمل الإعلامي.

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18:53ت م

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