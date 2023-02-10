السعودية اليوم / وزارة الثقافة تحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من "هيئة الحكومة الرقمية"



الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

حصلت وزارة الثقافة، اليوم، على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية للجهات الحكومية المتميزة من هيئة الحكومة الرقمية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر قمة الحكومة الرقمية "LEAP 2023"، المقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري، بمشاركة الشركات التقنية الأكثر ابتكاراً في العالم، إضافةً إلى صناديق الاستثمارات المحلية والعالمية ورجال الأعمال في الأسواق التقنية.

وتمنح هيئة الحكومة الرقمية شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية حسب معايير نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية والذي يساهم في رفع مستوى النضج وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، حيث يتكون هذا النموذج من 5 مستويات لنضج الممارسة (البناء، التطوير، التشغيل، التكامل، التحسين)، ويتم استحقاق الشهادة بدأً من المستوى الثالث (التشغيل).

ويعكس هذا الإنجاز مستوى التطور في الممارسات التي اعتمدتها الوزارة للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة، وحرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية والوطنية المتبعة في تمكين التحول الرقمي.

ويسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية، في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات؛ فضلًا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، والمساهمة في الوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية بشكل فاعل.

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18:48ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.