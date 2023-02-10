شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من النصر على شكوى الهلال ضد تاليسكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستمر الأزمات خلال الفترة الماضية، بين إدارة نادي الهلال السعودي والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد تصريحات الأخير حول مساعدة لجنة التحكيم للزعيم خلال مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يسعى لحل أزمة تاليسكا

وكان قد تقدم مجلس إدارة نادي الهلال بشكوى رسمية ضد تاليسكا، بتهمه إثارة الرأي العام، من خلال تصريحاته التي ظهرت في "فيلم النصر"، ويزعم فيها بحصول الزعيم على ألقابه، بمساعدة التحكيم.

ورد مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر رسميًا، على شكوى الهلال، ضد لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم العالمي، لحل الأزمة الأخيرة.

وأعلن القانوني الرياضي خالد الشعلان، على أن نادي النصر، دفع بالتقادم، وفقًا للمادة 2/42؛ أي.. أن تصريحات تاليسكا، قديمة، ولا يجوز فيها توقيع عقوبات رياضية وانضباطية.

وأكد الشعلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يجب أن تحتسب التقادم، من تاريخ ارتكاب اللاعب للمخالفة، وليس من تاريخ نشرها.

وتعود تصريحات أندرسون تاليسكا عن نادي الهلال، إلى أكثر من 9 أشهر، ولكنها نشرت في "فيلم النصر"، منذ أسبوعين فقط؛ وهو ما قد ينقذ اللاعب، من الإيقاف "سنة"؛ حسب القانوني الرياضي.