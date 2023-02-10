شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يتحدث عن مواجهة ريال مدريد المرتقبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ومواجهة ريال مدريد الإسباني، في نهائي البطولة.

وأعرب عبد الله المعيوف قائد الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بعد الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، ومواجهة ريال مدريد من أجل حسم اللقب.

وقال المعيوف، خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم الجمعة: "سعيد بتواجدنا في نهائي المونديال، وأتوقع مساندة جماهيرية كبيرة لنا في المدرجات غدا، وسنقاتل في الملعب للظهور بنتيجة إيجابية".

وتابع حارس مرمى نادي الهلال "أعرف لاعبي ريال مدريد جيدا، لأننا نتابع الملكي في معظم المباريات، أتمنى أن نقدم مستوى كبير أمامهم".

وأضاف: "لا ننظر للحديث الوارد في بعض وسائل الإعلام عن الفريق الأقوى أو الأضعف، كل ما نعمل عليه هو تقديم شكلا استثنائيا لنا كلاعبين أمام بطل أوروبا".

واختتم تصريحاته قائلا: "المباراة لن تكون سهلة، ولكن متفاءل.. سنسعى للفوز ورد الجميل لجماهيرنا، وأتمنى أن تكون البطولة بعدد فرق أكبر من الحالي، وأن تلعب بنفس طابع كأس العالم للمنتخبات".